В Азербайджане запустили регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам в Карабахе

БАКУ, 24 января. /ТАСС/. Регулярные автобусные рейсы начали осуществляться с понедельника из столицы Азербайджана в города Шуша и Агдам в Карабахе, перешедшие под контроль Баку осенью 2020 года.

"Первые рейсовые автобусы по маршруту Баку - Шуша - Баку и Баку - Агдам - Баку отправились в путь сегодня рано утром", - сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

По данным Государственной службы автомобильного транспорта, рейсы в этих направлениях будут осуществляться дважды в неделю. Билеты на них можно приобрести в электронном порядке через специально созданную платформу. Пассажиры должны заранее забронировать билеты туда и обратно, поскольку поездки рассчитаны всего лишь на несколько часов для того, чтобы желающие могли увидеть эти города, где в настоящее время ведутся восстановительные работы, и исторические места в них. Для этого на каждом рейсе предусмотрены специальные гиды.

На первоначальном этапе совершать поездки в Шушу и Агдам смогут только граждане Азербайджана старше 18 лет. Пока разрешена лишь одна поездка в год.

Как сообщил ранее представитель Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Байрамов, каждому пассажиру автобусных рейсов по указанным направлениям предоставляется индивидуальная страховка от несчастных случаев. В целях безопасности пассажирские автобусы будет сопровождать полиция. Также запускается регулярный автобусный рейс международный аэропорт Физули - Шуша, который будет выполняться четыре раза в неделю в согласовании с расписанием авиарейсов.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. После полутора месяцев боев в зоне конфликта 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.