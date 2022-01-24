СМИ: Индия в 2021 году на $16 млрд увеличила импорт из Китая

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Зависимость Индии от импорта китайских товаров выросла в 2021 году за счет увеличения спроса и роста поставок из КНР готовой электроники и других товаров. Об этом в понедельник сообщает газета The Hindu со ссылкой на источники в индийском министерстве торговли.

По его данным, в прошедшем году Индия на $16 млрд увеличила импорт из Китая, что свидетельствует об усилении зависимости страны от закупки многих важных товаров за рубежом.

В 2021 году общий объем импорта Индии из Китая превысил рекордные $97,5 млрд, составив значительную часть двусторонней торговли, отметили в ведомстве.

Как в январе сообщило Главное таможенное управление КНР, торговля Индии с Китаем в минувшем году увеличилась на 43% в годовом исчислении и превысила $125 млрд из-за сохраняющегося индийского спроса на импорт китайского промышленного оборудования, электроники и химикалиев. Впервые значительную часть экспорта Китая в Индию в 2021 году составило медицинское оборудование и фармацевтика.

Крупнейшими статьями экспорта Индии в Китай в рассматриваемый период стали железная руда, хлопок и другие сырьевые товары.

Рост двусторонней торговли с Индией в прошлом году был одним из самых высоких среди основных торговых партнеров Китая.