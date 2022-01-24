Цена газа в Европе растет на 7%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник колеблется в районе $1 000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост цены газа с начала дня составляет 7%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $990 за 1 тыс. куб. м, или €84,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). В пике сегодня она поднималась до $998.

Общий рост стоимости газа в течение дня составляет около 7%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составила $280 за 1 тыс. куб. м.