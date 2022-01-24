Россия заняла второе место по турпотоку в Доминикану за 11 месяцев 2021 года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 128,6 тыс. российских туристов посетили Доминикану за 11 месяцев 2021 года, Россия заняла второе место после США по турпотоку в эту страну. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По итогам 11 месяцев 2021 года, согласно официальным данным, Доминикана приняла 128 647 российских туристов. Это 24,8% от всех иностранных туристов, прибывших в Доминиканскую республику за этот период - то есть каждый четвертый иностранец в стране оказался из РФ. Впереди России в рейтинге въездных рынков Доминиканы только США (1,8 млн прибытий). А вот канадцев (100 тыс.) россияне уверенно обогнали - и такого не было еще никогда", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что с момента открытия Россией авиасообщения с Доминиканой российский турпоток в эту страну растет. Если в сентябре 2021 года республику посетили 22 092 россиянина, то в ноябре - 47 451 человек. У ряда туроператоров Доминикана заняла второе место после Египта по спросу на новогодние праздники. Это произошло благодаря максимально лояльным условиям въезда, хорошему ассортименту перевозки и разнообразной отельной базе, пояснили в АТОР.

Основные продажи путевок в эту страну приходятся на январь-февраль, но у некоторых туроператоров есть заявки и на лето, добавили в ассоциации.