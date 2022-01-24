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Биржевая цена топочного мазута впервые превысила 29 тыс. рублей за тонну

За день цена выросла на 8,1%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Биржевая цена на топочный мазут по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в понедельник выросла на 8,1% и поднялась выше 29 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена топочного мазута выросла за день на 8,1% и составила 29,25 тыс. рублей за тонну. Предыдущая максимальная стоимость этого вида топлива была достигнута 20 октября 2021 года (28,94 тыс. рублей за тонну).

Зимнее дизельное топливо подешевело на 0,5%, до 61,48 тыс. рублей за тонну, летний дизель - на 0,04%, до 54,66 тыс. рублей за тонну. В то же время межсезонный дизель немного подорожал - на 0,01%, до 56,562 тыс. рублей за тонну. Цена межсезонного дизеля обновляет рекорд четвертый торговый день подряд.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,4%, до 51,85 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,2%, до 55,13 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 14,8%, до 32,15 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, биржевая цена этого вида топлива снизилась на 3,3%, до 25,05 тыс. рублей за тонну.

Торги топливом для реактивных двигателей (авиакеросином) не состоялись уже пятый день подряд.

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