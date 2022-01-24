Молдавская оппозиция оспорила в суде введение ЧП парламентом

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Депутаты Блока коммунистов и социалистов оспорили в Конституционном суде (КС) решение парламента ввести режим чрезвычайного положения на 60 дней. Об этом сообщил журналистам в понедельник вице-председатель парламента Влад Батрынча после посещения судебной инстанции.

"Мы подали заявление, в котором просим отменить режим ЧП, так как ситуация с выплатой денег "Газпрому" урегулирована. Аргументов для сохранения этот режима в течение 60 дней нет. Считаем, что власти используют режим ЧП, чтобы препятствовать протестам оппозиции и контролировать освещение прессой газового кризиса", - сказал Батрынча.

Он напомнил, что в 2020 году КС уже отменял режим ЧП по требованию президента страны Майи Санду, которая обвинила правительство Иона Кику в необоснованности чрезвычайных мер в период очередной волны ковида. Тогда президентская Партия действия и солидарности находилась в оппозиции.

Парламент Молдавии голосами проевропейской Партии действия и солидарности ввел 20 января режим ЧП после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа после просрочки платежа в январе. В этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить нормированное потребление природного газа, выделять финансовые средства для его закупки, координировать работу СМИ, вводить особые правила пользования средствами связи, а также предпринимать другие чрезвычайные меры.

Энергетический кризис

В январе этого года газораспределительная компания "Молдовагаз" не сумела в срок рассчитаться с "Газпромом" за потребленное топливо и получила предупреждение о возможной приостановке поставок газа. После введения режима ЧП на счет "Молдовагаза" была переведена необходимая сумма денег для погашения обязательств перед российским газовым холдингом.

Как объяснил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, компания столкнулась с финансовыми трудностями в январе из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране. Так, в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена примерно на уровне $430. В прошлом году тариф на газ в Молдавии вырос в два раза, и в январе-феврале ожидается еще одно значительное повышение.

На прошлой неделе перед администрацией президента Молдавии Майи Санду прошел пикет активистов оппозиционной партии "Шор", которые призвали уйти в отставку Санду, премьер-министра Наталью Гаврилицу и председателя парламента Игоря Гросу. В акции приняли участие несколько десятков человек.

При этом в партии "Шор" уведомили о резервировании главной площади Кишинева для массовых акций протеста. Выйти на демонстрации в январе также призвала партия "Гражданский конгресс".