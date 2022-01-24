Дагестанское предприятие в 2022 году поставит "Камазу" первую партию гидроусилителей руля

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. "Кизлярский электромеханический завод (ОАО "Концерн КЭМЗ) в 2022 году поставит ПАО "Камаз" установочную партию гидроусилителей руля, изготовленных по заказу автоконцерна, начало промышленных поставок планируется в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

"С "Камазом" у нас серьезный проект - гидроусилители руля. Установочную партию - 30-50 штук - запускаем в этом году, в следующем году мы должны поставить им уже более тысячи [единиц продукции]", - сказал Ахматов.

Всего на предприятии в настоящее время разрабатывается и изготавливается пять различных наименований продукции для российского автогиганта. "Сейчас практически закончились испытания по педали акселератора, на испытании находится педаль тормоза", - привел примеры гендиректор завода.

Кроме того, по словам Ахматова, в этом году "Концерн КЭМЗ" намерен нарастить объем производства отдельных видов продукции. "По авиационным двигателям также движение идет, планируем в этом году раза в три повысить объемы производства", - сказал Ахматов.

"Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством авиационной техники в основном для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения поставляет продукцию для "Камаза", а также выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В настоящее время завод выпускает около 500 наименований различных изделий. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. В 2008 году концерн был включен в состав ГК "Ростехнологии".