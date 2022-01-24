СМИ: Индонезия временно ограничила экспорт пальмового масла

СИНГАПУР, 24 января. /ТАСС/. Министерство торговли Индонезии на шесть месяцев ограничило экспорт сырого пальмового масла в целях сдерживания роста цен на внутреннем рынке. Об этом в понедельник сообщил информационный портал Republika.

По его данным, теперь экспортеры масла обязаны декларировать объем вывозимого продукта для получения разрешения на его экспорт.

Кроме того, поставщики также должны сообщать индонезийским властям об объеме сырого пальмового масла, который они планируют реализовать на внутреннем рынке.

19 января Министерство торговли Индонезии установило предельную цену на все виды растительного масла на уровне 14 тыс. индонезийских рупий (98 центов) за литр. При этом правительство компенсирует производителям растительного масла разницу в цене.

По данным Министерства торговли Индонезии, цены на растительное масло выросли примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индонезия - один из крупнейших производителей пальмового масла в мире. Она экспортирует около 50 млн тонн пальмового масла в год.