Минтранс ожидает роста авиаперевозок в 2022 году

"Да, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Чалик отметил, что из-за распространения штамма "омикрон" прогнозировать точное количество перевезенных пассажиров затруднительно.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что пассажиропоток авиакомпаний РФ по итогам 2021 года составил около 112 млн пассажиров, что сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года.

По итогам 2020 года авиакомпании снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров. В 2019 году авиакомпании РФ вышли на рекордный пассажиропоток в 128,1 млн пассажиров.