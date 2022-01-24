Петербург выделит 2,2 млрд рублей на субсидии НКО в сфере оказания социальных услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Объем финансирования на возмещение затрат некоммерческим организациям (НКО) в сфере оказания социальных услуг в 2022 году составит 2,2 млрд рублей в Петербурге. Таких объемов субсидирования нет ни в одном субъекте Российской Федерации, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.

"В бюджете города на 2022 год предусмотрено более 2,2 млрд рублей на возмещение затрат негосударственных поставщиков социальных услуг", - говорится в сообщении. "Таких объемов финансирования нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Опыт Петербурга в предоставлении социальных услуг изучается и распространяется в других регионах. В период пандемии мы сохранили все меры поддержки граждан. Более того, с учетом ситуации, вводили новые", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

По данным пресс-службы, в Петербурге более 31% социального обслуживания составляют некоммерческие организации. Они предоставляют целый комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-правовых услуг, которые оказывают и государственные учреждения. Президент РФ дал поручение органам власти предоставлять некоммерческим организациям до 10% бюджетных средств, выделяемых на социальные услуги, в Петербурге этот показатель сегодня составляет почти 14%.

Как сообщает пресс-служба администрации, сегодня в городе в реестр поставщиков социальных услуг входит 121 организация. В 2021 году социальные услуги от государственного и некоммерческого сектора в общей сложности получили более 280 тыс. жителей города.