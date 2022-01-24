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Производство коньяка в Ставропольском крае выросло на 11% за год

За год в регионе произвели более 1,73 млн дал коньяка

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Объем производства коньяка в Ставропольском крае по итогам 2021 года превысил 1,73 млн дал. Показатель увеличился на 11% по сравнению с 2020 годом, сообщил вице-премьер правительства региона Владимир Ситников.

"Ставрополье укрепляет статус флагмана коньячного производства. За минувший год в регионе выпущено свыше 1,73 млн дал коньяка. Это практически на 11% больше, чем в 2020 году", - написал он на своей странице в Instagram.

Ситников отметил, что 88% всего объема коньяка в крае производит филиал завода Alvisa Beverage (группа компаний "Алвиса") в городе Ставрополе. "Успешное развитие предприятия имеет стратегическую значимость для экономики Ставрополья, и мы готовы оказывать необходимую поддержку для его эффективной работы", - отметил Ситников.

Ранее в Минсельхозе края сообщали, что по итогам 2020 года в регионе почти вдвое по сравнению с 2019 годом снизилось производство вина, винных напитков, шампанского и коньяка. Падение продаж связывали с началом пандемии и действием закона о виноградарстве и виноделии. Общие показатели по производству алкогольной продукции по итогам 2021 года в крае снизились на 15%. Власти региона заявили о намерении начать адресную работу с производителями для наращивания объемов выпуска.

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