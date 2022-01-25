Минпромторг может снять ограничения на закупку иностранного спортинвентаря для сборных

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ совместно с Минспортом РФ прорабатывает вопрос об определении конкретного перечня иностранных спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для спорта высших достижений, на которые не будут распространяться действующие сейчас запреты и ограничения при государственных закупках. Об этом говорится в официальном ответе Министерства промышленности и торговли России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Ранее Кутепов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову снять запреты и ограничения при закупках иностранного спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для обеспечения членов сборных команд регионов и членов сборных команд России.

"С учетом рекомендаций Совета Федерации в отношении закупки товаров для спорта высших достижений в настоящее время Минпромторг совместно с Минспортом России прорабатывает вопрос об определении конкретных видов (перечня) товаров, на которые не будут распространяться запрет и ограничения при государственных закупках", - говорится в ответе Минпромторга за подписью первого замглавы ведомства Василия Осьмакова.

Кроме того, подчеркивается в документе, ведомство совместно с АО "Российский экспортный центр" и торговыми представительства РФ за рубежом проработают вопрос поддержки отечественных предприятий спортивной индустрии при прохождении сертификации продукции в международных спортивных федерациях и аккредитационных центрах.

Данный вопрос поднял член комитета Совфеда Эдуард Исаков в конце ноября в ходе "открытого диалога" сенаторов с Мантуровым. По словам Исакова, в настоящий момент центры спортивной подготовки сборных команд в регионах не могут из-за действующих ограничений покупать напрямую иностранный спортивный инвентарь. При этом он отметил, что часть российских спортивных федераций не могут закупить и российские товары из-за их неконкурентноспособности и несоответствия в ряде случаев требованиям международных спортивных федераций и аккредитационных центров.

Согласно постановлению правительства РФ, в перечень иностранных промышленных товаров, в отношении которых есть ограничения на допуск к госузакупкам, входят, в частности, лыжи и лыжное снаряжение, коньки, лыжные ботинки, инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом, тренажеры для профессионального обучения, площадки для спортивных игр на открытом воздухе.