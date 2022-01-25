В Зеленограде создадут экологичный промышленно-строительный комплекс

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Экологичный промышленно-строительный комплекс планируется создать в Зеленограде, он займет 80 тыс. кв. м. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Территории, на которых будет работать инвестор, расположены в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. <...> Здесь появятся производственные объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов - домов на колесах. В городе будет создано 660 новых рабочих мест. Застройщик вложит в реализацию проекта 2,25 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся на сайте.

Соответствующее решение принято в рамках реализации очередного масштабного инвестиционного проекта (МаИП). На территории будущего комплекса появится экологичное предприятие по выпуску материалов премиум-класса, имитирующих натуральный камень, керамики, архитектурного бетона и кирпича, внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства, сантехнических модулей для жилых домов.

В рамках МаИП землю для создания строительно-промышленного комплекса предоставят инвестору в аренду на шесть лет без проведения торгов. Компания-инвестор сотрудничает с городом и в других проектах. Например, в рамках программы по созданию мест приложения труда. Два соглашения о строительстве важных инфраструктурных объектов за пределами Третьего транспортного кольца с компаниями из этой организации подписали в ноябре 2021 года.

"В рамках первого инвестор построит деловой центр площадью 56 тыс. кв. м на северо-западе города, а инвестиции в строительство составят 7,4 млрд рублей. Благодаря этому на улице Шеногина появится административное здание, где смогут работать порядка 1,7 тыс. человек. В рамках второго соглашения в Молжаниновском районе на севере Москвы возведут промышленный технопарк площадью 20,7 тыс. кв. м, где создадут 600 рабочих мест. Инвестиции в реализацию этого проекта превысят 1 млрд рублей", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Подписанные соглашения позволят создать в городе более 2 тыс. рабочих мест. Москва, согласно условиям программы, предоставит застройщикам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства многоквартирных домов.