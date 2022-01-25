Для реализации нацпроекта создали Агентство стратегического развития Москвы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Агентство стратегического развития Москвы было создано для реализации нацпроекта "Производительность труда", по результатам первых недель работы агентства участниками направления по системным мерам стали пять предприятий столицы. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"В столице открылось Агентство стратегического развития Москвы (АНО "Мосстратегия"). Задачами новой структуры правительства Москвы станет реализация двух направлений национального проекта "Производительность труда": "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Системные меры по повышению производительности труда". По результатам первых недель работы агентства участниками направления по системным мерам стали пять предприятий столицы, а теперь в Москве их семь", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Потенциальными участниками национального проекта являются около 5 тыс. московских предприятий - примерно половина от общего количества крупных и средних компаний города. При этом число претендентов на адресную поддержку ограничено - к 2024 году ее сможет получить 561 компания, это около 10% от всех потенциальных участников. Руководителем агентства назначили Наталью Шувалову. Ранее она возглавляла центр поддержки и развития экспорта "Моспром".

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, национальный проект "Производительность труда" в первую очередь направлен на рост производительности труда на предприятиях не менее чем на 5% ежегодно. Так, для достижения ключевых показателей власти поставили себе амбициозную цель - по итогам первого года оказать адресную поддержку в совершенствовании эффективности производственных процессов 109 компаниям города. На базе Агентства стратегического развития Москвы уже сформирован региональный центр компетенций, а также стартовал прием заявок на участие в проекте.

"Участниками нацпроекта могут стать зарегистрированные или работающие на территории Москвы предприятия с выручкой за предыдущий год не менее 400 млн рублей. Также они должны относиться к одной из приоритетных отраслей экономики, среди которых обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. Доля иностранного участия в их уставном капитале не должна превышать 50%", - поясняется в сообщении.

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте производительность.рф с обязательным указанием региона "город Москва".