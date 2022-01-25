Казахстан из-за аварии в стране перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Казахстан после аварии внутри страны перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта. В некоторые часы мощность поставок достигала 750 МВт, сообщил ТАСС источник в компании "Интер РАО" (оператор экспорта - импорта электроэнергии в России).

"До аварии был переток из России в Казахстан, а после аварии - из Казахстана в Россию, так как основная генерация Казахстана на севере страны и ей нужно выдавать мощность", - пояснил он.

Около 09:00 мск сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания-оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии, теперь Казахстан экстренно наращивает экспорт электроэнергии в РФ. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение, прекращались банковские операции. Сейчас в затронутых сбоем областях задействуют автономное энергообеспечение, постепенно восстанавливая подачу электричества.