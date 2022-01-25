Росатом и ОАЭ создадут рабочую группу по АЭС малой мощности

МОСКВА, 25 января /ТАСС/. Росатом и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создадут рабочую группу по изучению возможности использования малых АЭС в ОАЭ, сообщил во вторник генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Большой интерес к таким станциям (АЭС малой мощности - прим. ТАСС) наблюдается и за рубежом. В частности, наши партнеры из корпорации по атомной энергии ОАЭ задавали нам вопросы о параметрах этих станций, об условиях, на которых мы можем делать такие поставки. Мы все обсудили и решили создать совместную рабочую группу по изучению возможности использования малых атомных станций в ОАЭ",- сказал он в интервью RT.

Ранее Лихачев сообщал, что Росатом обсудил с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сотрудничество по атомным станциям малой мощности (АСММ) в ходе Всемирной выставки Экспо-2020.