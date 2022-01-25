На Кубани намерены увеличить долю самозанятых в подсобных хозяйствах за счет господдержки

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Внесенные изменения в федеральную программу развития сельского хозяйства, позволяющие предоставлять субсидии владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ), зарегистрированным как самозанятые, позволят в Краснодарском крае, являющемся одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, увеличить долю самозанятых среди ЛПХ. Об этом ТАСС заявил председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

"Отмечу, что личные подсобные хозяйства, которых в настоящее время на Кубани более миллиона, давно стали неотъемлемой частью регионального АПК. Их потенциал по выпуску сельхозпродукции достаточно высок. Количество самозанятых владельцев личных подсобных хозяйств на Кубани составляет пока небольшой процент от общего числа ЛПХ. Но, уверен, принятое правительством постановление позволит увеличить их в разы", - заявил Бурлачко.

Он пояснил, что сельхозпроизводители, к которым применяется специальный налоговый режим, будут иметь приоритет в получении субсидий с увеличенной ставкой, что будет стимулировать их регистрироваться в качестве самозанятых, развивать и расширять производство. По его словам, объем господдержки будет определен после окончательной корректировки программных мероприятий.

Как отметил собеседник агентства, на Кубани оказывают различные меры господдержки ЛПХ. Так, в 2021 году были дифференцированы ставки субсидий на возмещение затрат на выпуск и переработку сельхозпродукции. "В 2022 году для тех владельцев личных подсобных хозяйств, которые имеют статус самозанятых, эти ставки будут увеличены. В первую очередь это касается производства молока и мяса в живом весе. А ЛПХ, занимающиеся выращиванием ягодных культур, получат господдержку впервые", - резюмировал собеседник агентства.

В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым граждане, занимающиеся развитием личных подсобных хозяйств и зарегистрированные как самозанятые, получат доступ к господдержке. Документ вносит изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которая дополняется отдельной приоритетной подотраслью - развитие личных подсобных хозяйств. Самозанятые владельцы ЛПХ, применяющие режим НПД (налог на профессиональный доход), смогут с 2022 года получать субсидии от государства.