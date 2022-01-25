Число самозанятых в Свердловской области выросло почти в 2,5 раза по итогам 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Число самозанятых в Свердловской области за год выросло почти в 2,5 раза до 112,9 тыс. человек. Это связано с тем, что режим предусматривает невысокую налоговую нагрузку, он комфортен и понятен для предпринимателей, сообщила в Уральском региональном центре ТАСС министр инвестиций и развития области Виктория Казакова.

"В 2021 году существенно выросло число граждан, осуществляющих деятельность как самозанятые. По состоянию на начало 2022 года у нас зарегистрировано более 112 тыс. самозанятых", - сказала она, уточнив, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти в 2,5 раза.

По словам министра, рост числа самозанятых связан с тем, что этот режим налогообложения комфортен и понятен, предусматривает невысокую налоговую нагрузку и позволяет вести учет доходов и расходов. Небольшую долю прироста также обеспечивает отток в эту сферу индивидуальных предпринимателей. По итогам 2021 года объем налоговых отчислений от самозанятых ориентировочно возрастет в 10 раз и превысит 260 млн рублей.

Виктория Казакова уточнила, что область по-прежнему входит в топ-5 регионов страны по уровню развития малого и среднего предпринимательства (МСП). На 1 января 2022 года в области зарегистрировано 196,7 тыс. субъектов МСП, по сравнению с 2020 годом рост составил 3,3 тыс. Тенденция на увеличение предпринимателей наблюдается с августа 2021 года, однако регион еще не вышел на докризисные показатели, отметила Казакова.

Свердловская область с 1 января 2020 года участвует в эксперименте по внедрению специального налогового режима для самозанятых. По итогам 2020 года в регионе зарегистрировалось почти 50 тыс. самозанятых. Этот показатель на 30% превысил плановый.