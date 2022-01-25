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ФАС отменила согласованные ранее цены на лекарство "Клопидогрел-Тева"

При этом новую предельную отпускную стоимость препарата не согласовали

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании Teva Russia в согласовании предельной отпускной цены на препарат "Клопидогрел-Тева", назначаемый пациентам с инфарктом миокарда, ишемическим инсультом и диагностированной окклюзионной болезнью периферических артерий. Регулятор также отменил ранее согласованные цены на это лекарство, сообщает пресс-служба ФАС.

"В ходе экономического анализа служба выявила превышение заявленной предельной отпускной цены и ранее согласованных цен на другие упаковки этого лекарственного средства по сравнению с отпускными ценами в Венгрии и Нидерландах. Антимонопольное ведомство отказало в согласовании заявленной цены. Кроме того, поскольку компания не снизила ранее согласованные цены до уровня этих стран, в соответствии с правилами регистрации цен служба отменила ранее принятые решения об их согласовании", - говорится в сообщении.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что российский рынок лекарств в полном объеме обеспечен этим препаратом за счет других производителей.

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