Казахстан предлагает активизировать сотрудничество с КНР по программе "Пояс и путь"

НУР-СУЛТАН, 25 января. /ТАСС/. Власти Казахстана выступают за активизацию сотрудничества с КНР в рамках китайской программы "Пояс и путь" ("Один пояс - один путь"). Об этом во вторник заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на онлайн-саммите глав государства Центральной Азии и КНР.

"В условиях затяжной пандемии свою высокую востребованность показала инициатива "Пояса и пути". Весь мир почувствовал на себе практическую отдачу от этого грандиозного проекта. Считаю важным, активизировать совместную работу по дальнейшему строительству "Пояса и пути", в том числе через реализацию крупных проектов с высокой добавленной стоимостью", - сказал Токаев.

По его словам, главным образом, это касается сфер цифровизации, зеленых технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее очевидны. "При этом Казахстан, являющийся ключевым звеном "Пояса и пути", всецело поддерживает заявленные лидером Китая обновленные критерии сотрудничества - высокие стандарты проектов, долгосрочность и социальную направленность", - пояснил президент Казахстана.

В саммите принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии.