Дума введет штрафы для операторов связи за услуги по переводу денег нелегальным казино

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором чтении законопроект об административных штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за предоставление услуг по переводу денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям.

Согласно проекту, нарушение платежным агентом или оператором связи установленного законодательством в сфере регулирования азартных игр и лотерей "требования не осуществлять прием платежей, а также запрета на заключение договора либо непринятие мер по расторжению договора" на денежные переводы повлечет штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее пяти миллионов рублей. Если нарушение было допущено кредитной организацией, то штраф для должностного лица составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Во втором чтении законопроект был дополнен уточнениями о том, что речь идет о нарушении запретов не только в рамках законов об азартных играх, но также и о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ.

Согласно действующему законодательству, Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет перечень организаторов незаконных онлайн-лотерей и азартных игр в интернете. Их деятельность в России запрещена с 2007 года (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы денежных средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с 2018 года.

В прошлом году Госдума приняла закон, в соответствии с которым ФНС получила право инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.