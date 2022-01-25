Продажи билетов на рейсы лоукостера Citrus из Казани запустят весной 2022 года

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Продажи билетов на рейсы лоукостера Citrus из Казани стартуют весной 2022 года, аэропорт завершает согласование маршрутной сети с авиакомпанией. Об этом во вторник на заседании итоговой коллегии Миндортранса Татарстана сообщил генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов.

"Продажа билетов должна начаться уже весной 2022 года. И старт полетов намечен на июль 2022 года. <...> На данный момент аэропортом заканчивается согласование с авиакомпанией маршрутной сети", - сказал Романцов.

Он рассказал о планах по созданию базы бюджетной авиакомпании Citrus в аэропорту Казани. "В стратегии данной авиакомпании заявляется развитие авиационных перевозок, минуя московский авиационный узел. <...> Базирование нового лоукостера позволит повысить уровень авиатранспортной доступности населения Татарстана и регионов Поволжья, поспособствует расширению маршрутной сети казанского аэропорта", - сказал Романцов.

Как сообщил Романцов ТАСС, казанский аэропорт по итогам 2022 года намерен увеличить пассажиропоток до 4 млн человек. В прошлом году аэропорт обслужил рекордные 3,8 млн человек. "Более 4 млн [планируют обслужить в 2022 году] за счет увеличения рейсов. У нас все равно так или иначе открываются международные направления, вот Египет был открыт в конце года, он даст свой прирост уже в этом году. Более правильный слот-менеджмент, то есть распределение слотов по загрузке аэропорта, позволит именно использовать эластично пропускную способность аэропорта", - сказал Романцов.

Выступая на итоговом заседании коллегии Миндортранса Татарстана Романцов отметил, что на международных линиях прирост пассажиропотока по сравнению с 2020 годом составил 140%. При этом относительно 2019 года пассажиропоток на международных линиях не восстановился, отставание по этому показателю составляет 20%. В 2020 году международный аэропорт "Казань" обслужил 2,1 млн пассажиров, в 2019 году этот показатель составил 3,4 млн человек.

По его словам, к началу летнего навигационного сезона 2022 года на прежние маршруты ожидается возвращение иностранных авиакомпаний с частотой выполнения рейсов на допандемийном уровне. Среди них Smart Wings, Air Baltic, Turkmenistan Airlines. "Также с одной из западных авиакомпаний ведем сейчас переговоры, они в стадии завершения, по открытию нового направления", - сказал Романцов.

О лоукостере

Ранее сообщалось, что новый российский лоукостер Citrus, входящий в S7 Group, планирует базироваться в Казани и Омске. В компании отмечали, что Citrus будет сконцентрирован на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе РФ, в обход Москвы и Подмосковья. Это будет второй в России лоукостер, сейчас в этом сегменте работает только "Победа".