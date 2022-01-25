Минсельхоз будет постепенно отказываться от компенсации капзатрат в АПК

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ будет постепенно отказываться от такой меры господдержки, как компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК (механизм "капексов"). Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления на XIII съезде Национального союза производителей молока.

"От "капексов" надо постепенно уходить. Это инструмент, который нам сложно поддерживать из года в год, давайте вместе думать над формой", - сказал он.

Министр призвал представителей отрасли вместе обсудить, какие другие инструменты, не менее эффективные, чем возмещение понесенных затрат, могут быть использованы для поддержки отрасли. Он напомнил, что Минсельхоз уже говорил о том, что имеет смысл отказаться от этого механизма поддержки и пользоваться более прозрачными механизмами. "Но, тем не менее, в условиях, когда нам надо в рамках Доктрины продовольственной безопасности наращивать производство молока, дотягивать цифры до тех показателей, которые в доктрине установлены и, самое главное, с учетом того, что нам были выделены дополнительные деньги, мы приняли решение сохранить эту меру поддержки", - сказал Патрушев.

При этом он отметил, что у "коллег по правительству тоже, мягко говоря, не очень позитивное восприятие капексов" и они настаивают на отказе от них. Говоря о возможности выделения капексов на приобретение оборудования для маркировки, Патрушев отметил, что соответствующая работа ведется. "Точно также у нас на межведомственном согласовании возможность выдачи капексов для компенсации затрат на приобретение оборудования. Будем пытаться добиться положительного решения. При том, что мы недавно отстояли позицию, и по маркировке были введены и льготное кредитование короткое, и льготное инвестиционное кредитование", - заключили министр.