Белоярская АЭС заполнит энергоблок № 4 МОКС-топливом на 100% в 2022 году

ЗАРЕЧНЫЙ /Свердловская область/, 25 января. /ТАСС/. Энергоблок № 4 (БН-800) Белоярской АЭС в Свердловской области будет полностью переведен на МОКС-топливо летом 2022 года. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

МОКС-топливо изготавливается с использованием обедненного урана и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана, получаемый из обедненного гексафторида урана (ОГФУ) - побочного продукта процесса обогащения урана. Переход на МОКС-топливо позволяет использовать повторно (после переработки) отработавшее ядерное топливо вместо его хранения, а также вовлечь в ядерный топливный цикл и утилизировать накопленные на складах запасы обедненного урана.

"На сегодня у нас две трети топлива на энергоблоке № 4 - МОКС. <…> В этом году - перевод на 100% загрузки топлива МОКС на БН-800", - сказал Сидоров.

Заместитель директора по безопасности и надежности Валерий Шаманский добавил, что в летний период вся активная зона будет переведена на топливо МОКС. Топливо для перегрузки имеется в полном объеме. "В 2022 году, можно сказать уверенно, что реактор БН-800 будет работать полностью на МОКС-топливе", - сказал он.

Ремонт на станции

Специалисты АЭС в 2022 году проведут один ремонт энергоблока № 4 с реактором БН-800, сообщил на пресс-конференции заместитель главного инженера по эксплуатации третьей очереди станции Илья Филин. На энергоблоке № 3 станции запланировано на год два ремонта.

"На 2022 год у нас получится один ремонт [энергоблока № 4] в сроки с 14 июня по 9 сентября", - сказал Филин.

Иван Сидоров добавил, что на энергоблоке № 3 в 2022 году запланировано два ремонта для перегрузки топлива.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. Их суммарная установленная мощность (1 485 МВт) составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций свердловской энергосистемы.