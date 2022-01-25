Coca-Cola HBC Russia поддержала инициативу о вступлении в первый в РФ экотехнопарк

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Компания Coca-Cola HBC Russia может стать резидентом первого экотехнопарка в России, специалисты готовы к активной работе в этом направлении. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Coca-Cola HBC Russia Александар Ружевич.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на площадке Гайдаровского форума предложила, чтобы компания стала первым резидентом российского экотехнопарка.

"Мы поддерживаем развитие инфраструктуры по раздельному накоплению и утилизации отходов. Эта инициатива (вступление компании в экотехнопарк от "Российского экологического оператора" - прим. ТАСС), безусловно, заслуживает внимания и требует детальных обсуждений и оценки. Мы готовы к активной работе в этом направлении," - сказал Ружевич.

Он поделился, что Coca-Cola в России реализует глобальную стратегию "Мир без отходов". Одна из целей стратегии - к 2025 году сделать упаковку, используемую компанией, полностью перерабатываемой. В настоящее время 99% упаковки является перерабатываемой (пластиковые бутылки, стекло, банки). К 2030 году задача компании - собрать "с рынка" (не на производстве) и переработать 100% упаковки, выпускаемой компанией на рынок.

Компания уже использует до 20% вторичного сырья в выпускаемых пластиковых бутылках, и есть желание увеличить этот процент. На московском заводе, который является во многом первопроходцем, были получены хорошие результаты - 90% всех выпущенных в 2021 году упаковок уже содержат 20% вторичного сырья. Еще одна из целей глобальной стратегии, достигаемых и в России, - увеличить содержание переработанного пластика в упаковке до 50%.

"Многие московские предприятия сами внедряют экологичные технологии, сокращают объемы использования пластика, переходят на безотходное производство. Их работа не остается незамеченной: за последние годы в Москве значительно улучшилась экологическая ситуация. Напомню, что в 2019 году Москва стала участником пилотного проекта ОЭСР "Территориальный подход в достижении ЦУР" и сегодня активно работает над целями по экологии, сотрудничая в этом направлении с представителями столичных предприятий. "Зеленые" инициативы столичных предприятий получают широкую поддержку со стороны города", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Кока-Кола" в России

Ранее в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщали, что в столице локализовано множество зарубежных предприятий. Работают заводы "Coca-Cola HBC Россия" и PepsiCo, немецкие предприятия Siemens, Phoenix Contact RUS, Hyperglobus, британские производители Unilever, Diageo, British American Tobacco. Свои представительства в столице имеют американские фармацевтические компании Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer.

Coca-Cola в России, объединяющая ООО "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг", ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" и АО "Мултон", - один из лидеров в производстве высококачественных безалкогольных напитков и один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. На сегодняшний день инвестиции системы Coca-Cola в России превышают $6 млрд. Для производства всех напитков в России используются более 95% ингредиентов и материалов от российских поставщиков.