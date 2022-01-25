В СГК сообщили, что переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения займет полгода

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной", устанавливающем предельную цену на тепло, займет полгода. Об этом сообщил в онлайн-эфире в Instagram советник директора теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске Петр Бажин.

В понедельник правительство РФ утвердило переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже.

"Сейчас переходный период, так называемый, займет полгода. Когда мы определим все зоны, и когда полноценно, в полный рост ценовая зона заработает", - сказал он.

Ранее Бажин сообщал журналистам, что объем работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей в Новосибирске необходимо увеличить в пять-шесть раз - с 0,7% от общего объема сетей до 3,4%, чтобы сохранить сети и не увеличивать их износ из года в год. Решить вопрос с недостатком финансирования на капремонт возможно, как отмечали в СГК, за счет перехода на долгосрочное тарифное регулирование по методу "альтернативной котельной". Согласно условиям, ранее озвученным СГК, по новому методу тарифообразования тариф ежегодно в течение 10 лет будет расти на 2,9%. За это компания инвестирует в ремонт изношенных теплосетей Новосибирска 15 млрд рублей.

В июле 2017 года был подписан федеральный закон об "альтернативной котельной". Новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены на тепло для конечного потребителя - уровня "альтернативной котельной", который будет использоваться как максимальный уровень цены на тепловую энергию, в то же время он гарантирует окупаемость вложений в отрасль. Благодаря этому в РФ появятся ценовые зоны, где за теплоснабжение отвечают единые организации.