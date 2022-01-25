Шульгинов: программа повышения энергонадежности Карелии потребует более 4 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассматривает проект программы повышения надежности энергосистемы Карелии стоимостью более 4 млрд рублей. Об этом журналистам во вторник после церемонии запуска второй цепи Кольско-Карельского транзита под Петрозаводском сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Существует сегодня программа повышения надежности, которая реализуется "Россетями" и их филиалом. Разработан проект программы повышения надежности с реализацией 2023-2025 годы с объемом [финансирования] более 4 млрд рублей, которая еще не прошла окончательное согласование, нужно еще посмотреть на предмет избыточности технических решений", - сказал он.

По словам Шульгинова, самым важным остается вопрос поиска источников финансирования программы. Министр отметил, что без федеральной поддержки реализация такого проекта невозможна, в противном случае это приведет к росту тарифов и снижению инвестиционной привлекательности региона. В то же время правительство не поддерживает привлечение сторонних компаний к реализации таких проектов в энергетике.

"Сосредотачивая все финансовые, все остальные ресурсы в одной сетевой компании, мы, надеюсь, получим больший эффект в части повышения надежной работы сетевого комплекса. Это позиция не только Минэнерго, но и правительства России", - сказал Шульгинов.

Как отметил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин, компания уже вкладывает средства в строительство новых ЛЭП и подстанций в регионе Северо-Запада, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. "Также мы разработали программу надежности относительно Карелии. Также рассматривается сейчас программа надежности в Псковской области, Новгородской области и других регионах Северо-Запада", - сказал он.