ЕЭК разрешила вывоз из ЕАЭС дров из низкокачественной топливной древесины

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в решение о введение нулевой квоты на вывоз из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов лесоматериалов, разрешив вывозить дрова из низкокачественной топливной древесины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Изменения носят точечный характер и позволят сохранить возможность вывоза дров из низкокачественной топливной древесины, обеспечив деятельность малых и средних предприятий отрасли", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее коллегия ЕЭК установила на бессрочной основе нулевую квоту на вывоз отдельных видов лесоматериалов. В частности, речь шла о топливной древесине в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста, древесине в виде щепок или стружки, опилках, древесных отходах, необработанных лесоматериалах, а также о лесоматериалах толщиной более 6 мм, не обработанных или обработанных строганием или шлифованием. Ограничения на вывоз леса с учетом принятых изменений вступят в силу 29 января 2022 года, уточнили в ЕЭК.