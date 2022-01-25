Мишустин призвал направить усилия на прорывные проекты развития водородной энергетики

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым направить усилия на развитие водородной энергетики.

"Важно направить усилия на реализацию прорывных проектов, к которым, например, относится развитие водородной энергетики. Это направление имеет очень большой потенциал, в том числе с учетом решения стратегической задачи по снижению углеродного следа", - сказал глава правительства на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

Мишустин напомнил, что в 2021 году произошли серьезные изменения в системе управления научной сферой. В частности, по поручению президента РФ Владимира Путина были консолидированы расходы государства на науку.