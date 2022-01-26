Brand Finance признало Сбер сильнейшим брендом в Европе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Brand Finance признало Сбер сильнейшим брендом Европы. Банк занял первое место в Европе по показателю "Сила бренда" (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных и получив наивысший рейтинг ААА+, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

За прошедший год банк увеличил данный показатель на 0,3% пункта, несмотря на пандемию коронавируса.

Годом ранее по силе бренда Сбер занимал второе место в Европе, после Ferrari, но в этом году компании поменялись местами, отмечается в пресс-релизе.

В общемировом рейтинге Сбер подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты. Среди всех брендов банк занял шестое место. Сбер уступил только WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи).

По оценкам Brand Finance, стоимость бренда Сбера составила $12,8 млрд, что на 36% больше, чем годом ранее. Это позволило улучшить позиции банка по стоимости бренда (Brand Value) и занять 156-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира. Годом ранее банк находился на 181-м месте.

В России по итогам года Сбер сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда, уточняется в пресс-релизе.

О методах расчета рейтинга

Показатель "Сила бренда" рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.