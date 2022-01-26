Резидент "Сколково" поставит международной компании устройства для "умного" дома

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ведущий датский поставщик решений для интернета вещей (IoT) RPMAnetworks будет использовать беспроводную технологию LINС резидента "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), компании "РИА-ГРУПП". Такие устройства позволяют улучшить функционал, качество и надежность систем безопасности и "умного" дома, об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"В рамках контракта резидентом "Сколково" были разработаны универсальные миниатюрные встраиваемые радиомодули размером меньше 10 копеечной монеты и интеллектуальные радиоконтроллеры управления беспроводной сетью для шлюзов, панелей управления и базовых станций. Устройства позволят улучшить функционал, качество и надежность систем безопасности и Умного дома в более чем 20 странах мира - компания RPMAnetworks реализует проекты в Европе, Америке, Африке и на Ближнем востоке", - говорится в сообщении.

По данным фонда, в настоящее время самые известные беспроводные решения для сбора данных на больших расстояниях для "умного" дома и автоматизации являются либо иностранными, либо имеют иностранные корни. Опыт резидента "Сколково" показывает, что отечественные разработки не только не уступают технологиям международных коллег, но и могут их опережать.

Отмечается, что отправка первых 10 тыс. устройств для встраивания в пожарные датчики и счетчики энергоресурсов, а также 1 тыс. интеллектуальных радиоконтроллеров для панелей управления запланирована на начало 2022 года. По оценкам специалистов RPMAnetworks, проводивших интеграцию и тестирование системы, российская технология связи LINС по характеристикам и функционалу опережает существующие известные беспроводные технологии и имеет все шансы расширить свое применение на мировой арене.

Как добавили в фонде, преимущества технологии LINC состоят в ее универсальности применения как на больших пространствах, так и в помещениях, а также большая пропускная способность, режим гарантированной доставки сообщений, постоянная двусторонняя связь даже с автономными устройствами, применение уникальных алгоритмов ухода от помех и коллизий, независимость от соединения с интернетом и возможность работы на трансиверах различных производителей.

"Мы давно убедились, что решения наших резидентов не просто конкурентоспособные на международном рынке, но лучшие по соотношению цена/качество. Компания "РИА-ГРУПП", используя комплексный подход и "упаковку" продукта под конкретную рыночную нишу, смогла получить конкурентное преимущество перед аналогами, которых на рынке немало", - сказал старший проектный менеджер кластера информационных технологий фонда "Сколково" Евгений Романов, слова которого приводятся в сообщении.