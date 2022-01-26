Сбер предоставил более 46 млрд рублей малому и среднему бизнесу по госпрограмме ФОТ 3.0

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сбер предоставил более 46 млрд рублей малому и среднему бизнесу в рамках льготной госпрограммы ФОТ 3.0, следует из сообщения кредитной организации.

"Второй этап госпрограммы ФОТ 3.0 стал хорошей поддержкой для бизнеса, который продолжает работать в условиях ковидных ограничений. Мы профинансировали клиентов на 46 млрд рублей, что составило около 50% от всего объема программы в рамках второй волны. Таким образом, банк использовал весь лимит, выделенный ему на реализацию этой меры господдержки", - приводятся в сообщении слова зампред правления банка Анатолия Попова.

По его словам, благодаря запуску программы были автоматически реструктурированы 10,5 тыс. кредитов, выданных в ходе первого этапа ФОТ 3.0, на сумму более 22 млрд рублей.

Наибольший объем финансирования в ходе второго этапа программы был предоставлен заемщикам из Москвы (5,6 млрд рублей), Санкт-Петербурга (2,4 млрд рублей), Краснодара (более 2 млрд рублей), Московской области (1,9 млрд), Ростова-на-Дону (1,7 млрд рублей) и Екатеринбурга (1,5 млрд рублей).

Отмечается, что за время второго этапа программы в ноябре и декабре 2021 года банк заключил с клиентами более 17 тыс. кредитных соглашений.

Программа ФОТ 3.0 была запущена в начале 2021 года как вспомогательный инструмент для сохранения рабочих мест в самых пострадавших в период кризиса отраслях экономики. Максимальный срок кредита по программе - один год, максимальный размер ставки 3%. Размер кредита зависит от количества сотрудников, работающих в компании, но не может превышать 500 млн рублей. Главное условие предоставления кредита - сохранение компанией 90% рабочих мест. Программа была рассчитана, прежде всего, на представителей малого и среднего бизнеса, но и крупные компании, работающие в одной из пострадавших отраслей, также могли ею воспользоваться.