Минцифры предложило включить Татарстан в число пилотов по запуску социального казначейства

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Татарстан может стать пилотной площадкой по запуску региональной платформы социального казначейства. Об этом в среду на итоговом заседании коллегии Минцифры Татарстана сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщал, что правительство продолжает работу по формированию социального казначейства - "современной и комфортной платформы, которая сделает всю систему помощи гражданам максимально удобной, проактивной и технологичной", а также избавит людей от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях.

"Наше предложение, я обсуждал это и с премьер-министром, собственно, включить Татарстан в число пилотов по запуску региональной платформы социального казначейства. Как вы знаете, этому проекту и президентом страны, и председателем правительства уделяется особое внимание. Платформа социального казначейства должна полностью оцифровать процесс принятия решений о предоставлении различных льгот. Сделать этот процесс бесшовным, простым, очень удобным", - сказал Шадаев.

Также он отметил, что на федеральном уровне прорабатывается вопрос о предоставлении субсидий отдельным домохозяйствам в малых поселениях на подключение к проведенному туда интернету. "Надеемся тоже, что республика будет в числе первых регионов, которые это запустят", - добавил Шадаев.

Министр подчеркнул, что в прошлом году в республике была завершена программа подключения к интернету малочисленных населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек. "В прошлом году уже начали подключение поселений с численностью жителей от 100 до 250 человек. И, что самое главное, начали строить инфраструктуру мобильного скоростного доступа жителей этих поселений к интернету со своих мобильных устройств", - рассказал Шадаев. Он отметил, что федеральный центр готов выделять на это средства.

О социальном казначействе

"Социальное казначейство" - это проект, предусмотренный Концепцией цифровой трансформации социальной сферы, которую в феврале прошлого года утвердило правительство. Он предполагает проактивное (беззаявительное) информирование о доступных мерах государственной поддержки и упрощенное получение выплат - без сбора справок, по одному заявлению или даже без него.

Благодаря проекту граждане смогут узнать о том, какие им полагаются меры социальной поддержки (льготы, выплаты, пособия и т. д.) от государства. А затем оформить выплаты через портал "Госуслуги".