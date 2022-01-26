В Австрии считают, что газовые санкции ЕС против России могут "вернуться бумерангом"

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Европейский союз опасается вводить газовые санкции в отношении России в случае эскалации на Украине, потому что в этой сфере наблюдается двусторонняя зависимость. Такие санкции могут "вернуться бумерангом" и сказаться на европейском населении, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

По словам министра, "Северный поток - 2" не может быть использован для угроз в адрес России, поскольку этот газопровод еще даже не запущен. Для санкций в отношении России у Евросоюза сейчас есть другие экономические рычаги, добавил он.

"Да, наша реальность такова, что у нас сильная, я бы сказал, двусторонняя зависимость", - подчеркнул Шалленберг, говоря на тему энергозависимости Евросоюза и Австрии от России, отметив также, что Россия зависит от платежей за газ.

"Поэтому я считаю, и это является частью дискуссии в Европейском союзе не только по данной теме, но и другим, что мы главным образом осознанно хотим пойти на санкции и хотим обеспечить, чтобы те санкции, о которых мы в конечном итоге договоримся, не стали бумерангом, чтобы они не навредили людям в наших странах больше, чем тем, против кого они нацелены - ответственных за агрессию", - сказал австрийский министр телеканалу ORF 2, который опубликовал в среду соответствующую видеозапись.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.