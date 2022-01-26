Белоруссия и Россия создадут центр мониторинга таможенных операций Союзного государства

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия создадут совместный центр для мониторинга таможенных операций на территории Союзного государства. Об этом сообщил журналистам в среду председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Владимир Орловский.

"В планах - создание с 1 июля совместного российско-белорусского центра, который будет мониторить совершение таможенных операций на всей территории Союзного государства, отслеживать нашу работу как по направлению систем анализа рисков, так и в сфере таможенного контроля, правоохранительной деятельности", - приводит его слова агентство БелТА.

Председатель ГТК отметил, что по другим направлениям сотрудничества с РФ аналогов такому центру нет. "После того, как этот центр заработает, возможно, этот опыт распространится и на другие сферы", - сказал Орловский.

Кроме того, предусматривается ряд других мер в рамках интеграции стран в таможенной сфере, в частности разработан базовый договор о взаимодействии между таможенными службами. "Когда он будет полностью ратифицирован и вступит в силу, в развитие будут приниматься различные правовые акты. И наши инициативы по таможенной тематике будут реализованы", - подчеркнул глава ГТК.

По его словам, таможенные органы будут тесно сотрудничать в информационной сфере. "У нас будет полный обмен информацией обо всех оформлениях, всех таможенных процедурах в режиме реального времени, обмен таможенными декларациями. Срок - апрель, - сказал Орловский. - Также в этом месяце мы начнем обмениваться информацией из статистических деклараций, форм по взаимной торговле Беларуси и России".

Также будет унифицирован ряд норм национального таможенного законодательства, например это касается вопросов, связанных с уполномоченными экономическими операторами, будет расширено взаимодействие в сфере правоохранительной деятельности.