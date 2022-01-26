Путин: РФ и Италия в пандемию сохранили экономическое сотрудничество на высоком уровне

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. России и Италии в период пандемии удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с итальянским бизнесом.

"Из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно, не способствовала реализации новых проектов и инициатив", - сказал Путин.

"Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось все-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке", - добавил он.

Он напомнил, что за 11 месяцев 2021 года двусторонняя торговля РФ и Италии выросла на 53,8% до $27,5 млрд. "Думаю даже, что после окончания подсчета, скорее всего, этот показатель превысит планку в $30 млрд", - добавил Путин.

По словам президента, Россия рассматривает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Он добавил, что Италия занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с Россией. "Вложения итальянских компаний в российскую экономику составляют порядка $5 млрд, а российские инвестиции в Италию оцениваются примерно в $3 млрд", - указал президент РФ.

По его словам, с большой отдачей функционирует созданная с участием Российского фонда прямых инвестиций российско-итальянская инвестиционная платформа для финансирования крупных капиталоемких совместных проектов.

Энергетическая сфера

Путин также заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям. "Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям", - отметил глава российского государства.

Так, в 2021 году "Газпром" направил в Италию 22,7 млрд куб. м. природного газа, что значительно больше объемов предыдущего года, сказал Путин. "Там было 20,8 млрд куб. м.", - добавил он.

Глава государства указал, что Россия удовлетворена успешным развитием сотрудничества с итальянскими компаниями и банками по масштабным проектам в энергетической сфере. "Имею в виду "Ямал СПГ", а также "Арктик СПГ - 2", в которых задействовано более 60 предприятий из Италии", - пояснил он. Президент напомнил, что итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие и в проекте "Восток ойл", который "Роснефть" реализует на севере России, в Красноярском крае.

Всего же в РФ работает около 500 итальянских бизнес-структур. Спектр отраслей, в которых они представлены, по словам Путина, действительно впечатляет: это в том числе электроэнергетика, сталелитейная, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, вертолетостроение, высокие технологии, агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, банковское и страховое дело, а также другие направления.

Президента также сообщил, что Италия получает газ от РФ по ценам ниже рыночных благодаря долгосрочным контрактам. "Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с "Газпромом" на основе долгосрочных контрактов и сегодня имеют возможность покупать газ по ценам ниже, я бы сказал, гораздо ниже рыночных - так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения", - отметил он.

Россия, по словам Путина, видит серьезные перспективы для расширения делового партнерства Москвы и Рима и в других сферах энергетики. Прежде всего речь идет о разработке, применении и коммерциализации возобновляемых источников энергии, пояснил он.

"Итальянский бизнес уже инвестировал порядка €500 млн в строительство ветропарков в трех российских регионах: это Ставропольский край, Ростов - юг России - и Мурманская область на севере", - напомнил президент. Он отметил, что на базе мурманской ветрогенерации будет совместно производиться так называемый зеленый водород для дальнейшего экспорта в страны Европы.

Президент РФ отметил, что он очень рад возможности встретиться с ведущими итальянскими предпринимателями, "коллегами и друзьями" России. По его словам, предыдущая такая встреча была в октябре 2018 года, тогда состоялся конструктивный разговор о перспективах развития торгово-экономических и инвестиционных связей двух государств.

"Многие из ваших полезных рекомендаций были учтены в нашей постоянной работе по формированию благоприятного климата для роста и развития экономической среды, совершенствованию хозяйственного регулирования и, разумеется, по улучшению бизнес-климата, о котором я только что упомянул, в том числе в контексте привлечения иностранных инвестиций", - подытожил Путин.

На встрече в среду Путин предложил обсудить темы, которые волнуют итальянский бизнес, инвесторов, предпринимателей, работающих в России и заинтересованных в расширении коммерческих связей, а также наиболее актуальные вопросы российско-итальянского экономического сотрудничества.