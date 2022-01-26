В Крыму предложили наладить с арабскими странами морские торговые маршруты

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января /ТАСС/. Крым имеет многочисленные морские порты и широкие логистические возможности для организации экспортно-импортных операций и предлагает участие в морском торговом сообщении РФ с государствами арабского мира, заявил в среду постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Ранее сообщалось о визите крымской делегации в Объединенные Арабские Эмираты. В состав делегации вошли вице-премьеры крымского правительства Ирина Кивико и Георгий Мурадов, а также представители крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий республики, общественники. Крымская делегация посетила проходящую в Дубае всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2020 и приняла участие в организованных на ее площадке мероприятиях Российско-арабского делового совета.

"Крым географически самый близкий к арабским странам регион России, обладающий многочисленными морскими портами, широкими логистическими возможностями для организации экспортно-импортных операций с государствами арабского мира. Позиционируя себя как южные морские ворота России, крымский полуостров является свободной экономической зоной, предоставляющей широкие льготы для иностранных инвесторов", - сказал Мурадов.

По его словам, представители деловых кругов арабских стран проявили большой интерес к возможностям развития прямого сотрудничества с крымскими предприятиями.

"В рамках проведенных мероприятий состоялась презентация промышленного, сельскохозяйственного и туристического потенциала республики. Участники заседания были приглашены на очередной Ялтинский международный экономический форум, который планируется провести в Крыму в 2022 году", - резюмировал Мурадов.