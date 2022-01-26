В Оше открылся IT-хаб, созданный при поддержке России

БИШКЕК, 26 января. /ТАСС/. Первый на юге Киргизии IT-хаб открылся во вторник в Оше, центр был создан при поддержке России. Об этом в среду сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.

"25 января 2022 года в Оше при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации состоялось открытие первого на юге Киргизии "IT-хаба". Проект реализован в рамках программы ПРООН "Цифровые навыки и возможности для трудовой занятости молодежи в условиях цифровой экономики в Киргизии" (всего на эту программу Россией выделен $1 млн)", - сообщили в посольстве.

Предполагается, что центр будет способствовать развитию предпринимательства в высокотехнологичных сферах, а также повышению цифровой грамотности молодежи.

Пресс-служба Программы развития ООН в Киргизии в свою очередь информировала, что хаб должен стать площадкой, на которой будут проводиться онлайн-вебинары и бизнес-тренинги, в которых смогут принять участие все заинтересованные в развитии цифровых навыков и предпринимательства.

"Деятельность хаба будет поддерживать общенациональную программу цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан", запущенную правительством КР в 2017 году для создания прозрачной и основанной на знаниях экономики, повышения уровня жизни и улучшения бизнес-среды", - резюмировали в ПРООН.