В Кремле считают, что запрет рекламы в детских фильмах подорвал экономику этой индустрии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экономическая база индустрии детского кино в России в настоящее время подорвана, в том числе из-за отсутствия рекламы в детских фильмах, считает начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.

"В какой-то момент, более 10 лет назад, было принято решение полностью исключить рекламу из демонстрации детских фильмов в эфире, что подорвало экономическую базу в этой части индустрии. Речь не шла о том, чтобы разрешить рекламу пива или сигарет в детских фильмах, это могла бы быть реклама тех же самых детских товаров. Это бы создавало мотивацию для эфирных каналов ставить такие продукты в свою программную ветку, а сейчас получается, это полностью разрушенный сегмент киноиндустрии", - сказал Новиков на всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка.

По словам Новикова, каналы не заинтересованы в эфирных трансляциях детского кино, подобные фильмы стали меньше снимать. "И вообще ушло поколение специалистов - не только режиссеры, но и редакторы, сценаристы, композиторы, которые раньше в советском кинематографе работали. Теперь их просто не осталось, нужно создавать заново", - сказал Новиков. При этом он отметил, что у России есть большие успехи в анимации, эта отрасль продолжает развиваться.

"В Фонде кино (в 2019 году - прим. ТАСС) был выделен специально по решению президента 1 млрд рублей на создание [детского] контента. К сожалению, конкурс сценариев не увенчался успехом, не оказалось у нас достойных сценариев для производства детских фильмов, которые бы сценарная группа Фонда кино оценила бы на высоком уровне и рекомендовала к финансирования. Это системная проблема для работы с законодателями", - добавил Новиков.