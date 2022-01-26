Заполненность подземных газохранилищ в Германии достигла исторически низкого уровня

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Заполненность подземных газохранилищ (ПХГ) в Германии находится на самом низком за все время уровне - менее 42%. Об этом сообщил исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке в опубликованном в среду интервью медиакомпании Deutsche Welle.

"В настоящий момент они заполнены менее чем на 42%. Столь низкого уровня заполнения в данное время не было еще никогда", - сказал он и напомнил, что Германия занимает четвертое место в мире по мощностям хранения природного газа, и в этом, по всей видимости, и причина пристального внимания к заполненности ее ПХГ. В то же время Блешке подтвердил, что уровень запасов на объектах "Газпрома" еще ниже.

В то же время он подчеркнул, что "долгосрочные контракты выполняются". "Это мы слышим отовсюду, уровень запасов в ПХГ на исторически низком уровне, что порождает некоторую неопределенность, однако погода довольно мягкая, что снижает напряженность на рынке", - заметил эксперт. "Поэтому я настроен осторожно оптимистично, хотя успокаиваться пока рано", - добавил он.

Блешке сообщил, что, согласно проведенной в 2015 году экспертизе Минэкономики ФРГ, Германии к 1 февраля на случай 7-дневных и 30-дневных холодов требуется уровень заполненности соответственно в 40 и 50%. "Эта экспертиза рассматривала также вариант политического конфликта и прекращения любых поставок газа из России на протяжении целого месяца. В таком случае нам нужен был бы уровень заполнения в 60%", - сказал он. "Совершенно очевидно: если у нас уже сейчас менее 42% и темпы забора газа последних дней сохранятся, мы целевых ориентиров не достигнем", - заявил Блешке.