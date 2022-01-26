В Думу внесли законопроект о гарантированном государством размере оклада шахтеров

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает гарантированный государством минимальный оклад шахтера. Об этом в среду сообщил лидер справороссов Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

"Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает установить минимальный гарантированный государством оклад шахтера в размере не менее двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения по Российской Федерации. На сегодняшний день это 26 052 руб. Законопроект по данному вопросу сегодня внесен на рассмотрение Госдумы", - сообщил Миронов.

По словам парламентария, сегодня владельцы шахт "могут устанавливать сотрудникам любой оклад". "Никакими документами он не регламентируется, и поэтому людям, которые работают под землей на вредных работах и в тяжелых условиях, часто "с потолка" устанавливают базовую ставку в 5, 7, 10 тыс. руб. Далее от этой суммы у них зависят премиальные, в целом за месяц [работы] получается немного", - добавил он.

Миронов отметил, что в случае принятия законопроекта у шахтеров существенно увеличатся премиальные и выплаты за переработку.