Новый терминал в аэропорту Элисты планируется построить до 2024 года

ЭЛИСТА, 26 января. /ТАСС/. Стратегическое партнерство с компанией "Новапорт холдинг" позволит властям Калмыкии до конца этого года реконструировать действующий пассажирский терминал аэропорта Элисты, а затем до 2024 года возвести новый. Об этом в своем аккаунте в соцсети Instagram в среду сообщил глава республики Бату Хасиков.

"Обсудил с заместителем генерального директора компании "Новапорт холдинг" Сергеем Евгеньевичем Дмитриевым реализацию планов по "Аэропорту Элиста". Последовательно продолжаем совместную работу. В этом году проведем реконструкцию действующего пассажирского терминала, до 2024 года запланирована масштабная работа по строительству нового пассажирского терминала, а также по модернизации инженерной инфраструктуры и обновлению навигационного оборудования", - написал он.

Новый терминал и модернизация инфраструктуры позволят принимать самолеты при любых погодных условиях, создадут комфортные условия для пассажиров, будут содействовать развитию туризма в регионе, пояснил Хасиков.

В 2021 году благодаря стратегическому партнерству с компанией "Новапорт холдинг" аэропорт Элисты расширил маршрутную сеть до 10 направлений, на 22% увеличен пассажиропоток. Республику поддерживает во всех начинаниях Министерство транспорта РФ, добавил глава Калмыкии.

Ранее аэропорт Элисты с 2022 года планировал расширить авиаперевозки до 10 городов России, по восьми направлениям будет получено федеральное субсидирование. Кроме Казани, новыми направлениями авиаперевозок станут Симферополь, Волгоград, Астрахань и Краснодар. К весне будет реконструирован действующий терминал аэропорта, что позволит увеличить пропускную способность в два раза. В минувшем году количество авиарейсов из Элисты по сравнению с 2013 годом увеличилось в 2,7 раза.