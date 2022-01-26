На Урале продлили до 2023 года эксперимент по декларированию радиоактивных материалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Эксперимент по электронному декларированию делящихся радиоактивных материалов, который проходит на базе Уральского центра электронного декларирования (ЦЭД, входит в Уральское таможенное управление), продлен до конца 2022 года. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Ранее сообщалось что на базе Уральского ЦЭД проходит эксперимент по электронному декларированию делящихся радиоактивных материалов. Он проводится в отношении товаров и участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые находятся на Урале, это Челябинский, Кольцовский и Озерский таможенные посты. Планируется, что в перспективе Уральский ЦЭД может стать единым центром для оформления всех радиоактивных материалов, ввозимых на территорию РФ.

"С ноября 2021 года эксперимент был расширен и перечень таможенных органов, участвующих в эксперименте, увеличен с трех до 19. Эксперимент продлен до конца 2022 года. В рамках этого эксперимента есть задумка и Уральского таможенного управления, и Федеральной таможенной службы наделить компетенцией по оформлению делящихся радиоактивных материалов в целом по РФ наш Уральский ЦЭД", - сказал он.

Фролов добавил, что пока эксперимент по-прежнему работает в рамках трех таможенных органов. Это связано со спецификой оформления материалов: вся продукция ядерного комплекса перемещается на основании разрешительных документов, лицензии на их перемещение подлежат регистрации в таможенных органах по месту регистрации участника ВЭД. "Сейчас эти декларации переводятся в Уральский ЦЭД. Как только они будут переведены в полном объеме, пост заработает в другом формате", - отметил Фролов.

Начальник управления добавил, что сбоев и проблем за время эксперимента не возникало, участники ВЭД дают по нему только положительные отзывы. По его оценке, в 2023 году Федеральная таможенная служба примет решение по наделению ЦЭДа дополнительными полномочиями для оформления всех радиоактивных материалов, ввозимых на территорию России.