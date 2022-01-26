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На Урале продлили до 2023 года эксперимент по декларированию радиоактивных материалов

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, за время действия эксперимента проблем не возникало, от участников ВЭД поступают только позитивные отзывы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Эксперимент по электронному декларированию делящихся радиоактивных материалов, который проходит на базе Уральского центра электронного декларирования (ЦЭД, входит в Уральское таможенное управление), продлен до конца 2022 года. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Ранее сообщалось что на базе Уральского ЦЭД проходит эксперимент по электронному декларированию делящихся радиоактивных материалов. Он проводится в отношении товаров и участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые находятся на Урале, это Челябинский, Кольцовский и Озерский таможенные посты. Планируется, что в перспективе Уральский ЦЭД может стать единым центром для оформления всех радиоактивных материалов, ввозимых на территорию РФ.

"С ноября 2021 года эксперимент был расширен и перечень таможенных органов, участвующих в эксперименте, увеличен с трех до 19. Эксперимент продлен до конца 2022 года. В рамках этого эксперимента есть задумка и Уральского таможенного управления, и Федеральной таможенной службы наделить компетенцией по оформлению делящихся радиоактивных материалов в целом по РФ наш Уральский ЦЭД", - сказал он.

Фролов добавил, что пока эксперимент по-прежнему работает в рамках трех таможенных органов. Это связано со спецификой оформления материалов: вся продукция ядерного комплекса перемещается на основании разрешительных документов, лицензии на их перемещение подлежат регистрации в таможенных органах по месту регистрации участника ВЭД. "Сейчас эти декларации переводятся в Уральский ЦЭД. Как только они будут переведены в полном объеме, пост заработает в другом формате", - отметил Фролов.

Начальник управления добавил, что сбоев и проблем за время эксперимента не возникало, участники ВЭД дают по нему только положительные отзывы. По его оценке, в 2023 году Федеральная таможенная служба примет решение по наделению ЦЭДа дополнительными полномочиями для оформления всех радиоактивных материалов, ввозимых на территорию России.

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