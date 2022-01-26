Прибыль крупнейшего банка Крыма в 2021 году в два раза превысила показатель прошлого года

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Крупнейший банк Крыма - РНКБ - по итогам 2021 года получил 6,4 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщил в среду журналистам заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

По итогам 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составила 3,2 млрд рублей. В 2021 году она планировалась на уровне 3,5 млрд рублей.

"Результаты были лучше ожидания. Чистая прибыль - 6,4 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2020 году", - сказал Билан.

Он уточнил, что ипотечный портфель банка достиг 51,6 млрд рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с 2020 годом и в 3 раза - по сравнению с 2019 годом. РНКБ в 2021 году выдал 32,4 млрд руб. ипотечных кредитов, что превышает показатели 2020 года в 1,5 раза.

По его словам, количество банковских терминалов в Крыму в 2021 году превысило среднероссийский показатель. За год на 30%, или на 300 тыс. человек увеличилось количество клиентов, расплачивающихся картами банка в магазинах и интернете. "На сегодняшний день в банке 1,3 млн клиентов, которые картами пользуются не только для снятия наличных. Всего наша клиентская база - около 2 млн человек активных. По объемам операций, которые происходят в безналичной форме, мы фактически 60-80% прибавляем каждый год. Эти темпы, по нашему мнению, будут сохраняться еще некоторое время", - отметил Билан.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов. Банк находится на 28-м месте по размеру активов среди российских кредитных организаций.