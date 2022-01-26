НМГ и основатель Comedy Club создали совместное предприятие по производству контента

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Холдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян создали совместное предприятие Originals Production для создания контента для российского рынка цифровых платформ. Об этом сообщила в среду пресс-служба НМГ.

"Производство контента для digital-платформ - это большой потенциал развития в условиях высококонкурентного медиарынка", - привели в пресс-службе слова гендиректора НМГ Светланы Балановой. Она выразила надежду, что сотрудничество с Джанибекяном придаст импульс созданию контента для этого вида платформ.

"Национальная медиа группа" - российский частный медиахолдинг. В число его активов входят, в частности, "Рен ТВ", Пятый канал, СТС, мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия". Группа владеет пакетом акций "Первого канала" и управляет вещанием на территории РФ телеканалов Discovery, Eurosport, Warner Media, Viasat, а также Fox, National Geographic.

Джанибекян рассчитывает, что Originals Production станет инициатором новых смыслов и трендов. "Кроме еще одной возможности производить актуальный и уникальный контент, я рад ощущать себя в привычном состоянии совладельца нового создаваемого нами предприятия", - привели в пресс-службе его высказывания.

Шоу Comedy Club Артур Джанибекян с участием партнеров запустил в 2005 году, в 2007 году была создана компания Comedy Club Production. В разные годы команда Джанибекяна создавала и поддерживала такие проекты, как Comedy Club, Stand Up, Comedy Woman, "Однажды в России", сериалы "Универ", "Интерны" и прочие.