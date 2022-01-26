{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД инвестировала 1,7 млрд рублей в развитие инфраструктуры Рязанской области в 2021 году

В этом году компания направит на эти цели 1,3 млрд рублей, в том числе средства пойдут на работы по адаптации вокзального комплекса Рязань-2 для использования маломобильными группами населения

ТАСС, 26 января. Объем инвестиций компании РЖД в развитие инфраструктуры на территории Рязанской области, составил 1,7 млрд рублей, в 2022 году планируется вложить 1,3 млрд. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Московской железной дороги по итогам рабочей встречи начальника железной дороги Михаила Глазкова и губернатора Рязанской области Николая Любимова.

"В 2021 году инвестиционной программой ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в Рязанской области инвестировано 1,7 млрд рублей. В 2022 году запланировано инвестировать еще 1,3 млрд рублей, в том числе на выполнение мероприятий по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также работ по адаптации вокзального комплекса Рязань-2 для использования маломобильными группами населения, обновлению пассажирской платформы №3 и технического оснащения вокзала Рязань-1", - сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Российскими железными дорогами. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией РЖД рязанским Агентством развития производственных систем и компетенций" на 2022-2025 годы. Как уточнили в правительстве Рязанской области, это первое подобное соглашение в зоне ответственности Московской железной дороги. Документ предполагает внедрение принципов бережливого производства на железной дороге в Рязанской области в ходе реализации нацпроекта "Производительность труда".

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская область
ВТБ готов начать выдавать кредиты для врачей и учителей в рамках "Дальневосточной ипотеки"
В 2021 году ВТБ заключил в рамках программы около 3 тыс. договоров на сумму более 12 млрд рублей
Читать полностью