Фонд госимущества Украины не может продать 134 завода из-за отсутствия документов

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Фонд госимущества Украины (ФГИУ) не может выставить на приватизацию более ста государственных предприятий из-за отсутствия документов на активы. Об этом сообщил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко в опубликованном в среду интервью деловому ресурсу Mind.ua.

"Из того, что передано в ФГИУ, в настоящее время может быть приватизировано 85 объектов. На 134 отсутствуют директор и документы на активы, на 170 приватизация возможна только при условии принятия комплексного законопроекта, который мы разработали вместе с 30 бизнес-ассоциациями и передали в комитет экономической политики Верховной рады. Он там уже год лежит", - рассказал Сенниченко.

По его словам, половину государственного имущества вывели из госсобственности через схемы аренды. "Половина страны распилена через так называемые выкупы: берут в аренду имущество, делают ремонт, а затем без конкурса недорого выкупается весь объект. Эту схему мы инструментально остановили и разработали вместе с 30 бизнес-ассоциациями изменения к законопроекту, где выкуп осуществляется на рыночных началах", - отметил глава ФГИУ.

Ранее Сенниченко сообщил, что кампания по приватизации государственного имущества Украины в 2021 году принесла государственному бюджету страны в общей сложности 5,1 млрд гривен ($186 млн). По его словам, поступления от приватизации за 2020-2021 годы суммарно превысили показатели предыдущих семи лет и составили 7,35 млрд гривен (около $268 млн). Весной Сенниченко заявлял, что в 2021 году фонд получит от приватизации объектов госсобственности Украины более 12 млрд гривен ($438 млн). Он также выражал уверенность в том, что этот план будет перевыполнен.

В перечень объектов приватизации государственного имущества в 2022 году входят 20 активов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт", 15 экспертно-технических центров "Гоструда", шесть бывших пенитенциарных учреждений Минюста, два агропромышленных комплекса, два объекта винодельческой отрасли и три единых имущественных комплекса морских портов в Белгород-Днестровском, Скадовске и Усть-Дунайске.