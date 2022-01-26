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Бурятия предложила увеличить компенсацию затрат на строительство овощехранилищ до 50%

Увеличение финансовой поддержки, по словам председателя республиканского Народного Хурала Владимира Павлова, поможет региону производить большее количество овощей

ТАСС, 26 января. Власти Бурятии во время Дней республики в Совете Федерации предложили увеличить объем компенсации затрат на строительство овощехранилищ с 20% до 50%. Об этом сообщил журналистам в среду после "Часа субъекта" в Совете Федерации председатель республиканского Народного Хурала (парламента) Владимир Павлов.

"Мы можем производить большее количество овощей, картофеля, чтобы практически на 100% обеспечить республику, но нам необходима поддержка. Действующим постановлением (правительства РФ от 24 ноября 2018 г. N 1413 - прим. ТАСС) компенсируется только 20% затрат на строительство овощехранилищ. Мы предложили [увеличить до] 50%", - сообщил Павлов.

В Бурятии за последние пять лет наблюдается устойчивая динамика роста валового производства в сельском хозяйстве: в 2021 году валовая продукция сельского хозяйства, по предварительным данным, составила 7,5 млрд рублей, это больше почти на 40% по сравнению с 2017 годом. В регионе ежегодно производится около 21 тыс. тонн картофеля и 12 тыс. тонн овощей.

Потребность в овощехранилище

По словам заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсана Дареева, у аграриев есть возможность нарастить объемы производства, но регион ограничен мощностями хранилищ, емкость которых в настоящее время составляет 33,6 тыс. тонн при минимальной потребности в 60 тыс. тонн.

"Здесь мы уперлись в потолок, - сказал Дареев на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. - В итоге запасы заканчиваются к марту следующего года, и дефицит восполняется завозом из других регионов, что ведет к росту цен на продукцию на 25% за счет транспортных расходов, и так до нового урожая, то есть с марта по август".

В случае увеличения мощностей овощехранилищ сельхозтоваропроизводители региона готовы нарастить производство овощей, выращиваемых на открытом грунте, в 2,5 раза, а картофеля - в два раза.

В Бурятии есть разработанный проект картофеле- и овощехранилища мощностью 20 тыс. тонн, его стоимость - 400 млн рублей. "Учитывая высокую стоимость, <...> просим инициировать вопрос поддержки в части прямых понесенных затрат при строительстве нового картофеле- и овощехранилища с 20% до 50%", - сказал Дареев.

С 24 по 26 января в Совете Федерации проходят Дни Республики Бурятия. Делегацию возглавляют глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель парламента региона Владимир Павлов. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.

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