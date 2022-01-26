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Связанная с Алекперовым компания приобрела акции "Лукойла" ещё на 252,5 млн рублей

Объем обыкновенных акций, приобретенных по договору доверительного управления, составил 40,2 тыс. штук

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" Д. У., связанная с президентом и совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, приобрела на внебиржевом рынке акции нефтедобывающей компании на сумму 252,491 млн рублей, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Объем обыкновенных акций, приобретенных по договору доверительного управления, составил 40,2 тыс. штук, а цена сделки - 6 тыс. 280,88 рублей за акцию. Дата сделки - 24 января. Ранее эта же структура выкупила акции "Лукойла" сначала на 369,1 млн руб., затем на 100,1 млн рублей.

По состоянию на 2021 год, крупнейшим акционером "Лукойла" являлся президент и основатель компании Вагит Алекперов с долей в 28,33%, за ним следовал вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун с долей в 9,32%.

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