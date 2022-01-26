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ФАС возбудила дело в Нижегородской области против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти"

Как сообщали регулятору участники рынка, в некоторых регионах базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении дочерних предприятий "Лукойла" и "Газпром нефти" о признаках завышения цен на бензин. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам заседания окружных штабов в территориальных органах по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов с участием замглавы ФАС Виталия Королева.

В ведомстве отметили, что в Нижегородском УФАС России рассматривается дело в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" и ООО "Газпром нефть - региональные продажи" по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Установлен факт коллективного доминирования компаний на товарном рынке нефтепродуктов, добавили в ФАС.

"По данным Нижегородского УФАС России, компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам, значительно превышающим уровень расходов, который необходим для обеспечения производства и реализации бензинов Аи-92 и Аи-95. Следующее рассмотрение дела состоится 24 февраля 2022 года", - указывается в сообщении.

Как сообщали ФАС участники рынка, в некоторых регионах базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости. В итоге компании ограничиваю потребителей в праве выбора марки бензина, подчеркнули в ведомстве. "По полученным данным, розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины Аи-92 и Аи-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами, не повышая стоимости бензинов", - отмечается в сообщении.

Замглавы ФАС Королев, слова которого приводятся в сообщении, добавил, что штабы в территориальных органах ведомства в течение двух недель продолжат мониторинг запасов топлива в регионах. По его словам, это позволит обеспечить субъекты России необходимыми объемами запасов нефтепродуктов для бесперебойной реализации потребителям.

ТАСС пока не располагает комментариями компаний.

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